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| | Отказ от красного мяса спасёт женщин от рака прямой кишки

Отказ от красного мяса спасёт женщин от рака прямой кишки

Сегодня, 18:43
Учёные Университета Линдса уверены, что отказ от потребления красного мяса убережёт организм женщины от онкологии в области дистального отдела прямой кишки.

Отказ от красного мяса спасёт женщин от рака прямой кишки

 

Британские учёные исследовали 30 тысяч женщин для получения достоверной информации о связи потребления животных продуктов с заболеванием на рак области дистального отдела прямой кишки. При этом среди изучаемых организмов были женщины, которые питаются мясом и вегетарианцы.

Колоректальный рак стоит на втором месте по частоте возникновения. Склоняясь на этот фактор, специалисты пытались разобраться, какие же продукты могут провоцировать столь популярное его появление. Как оказывается, если прекратить употребление красного мяса, то и риск расположения к заболеванию станет меньше.

Но дело не только в потреблении мяса, существует множество других факторов, влияющих на образование рака прямой кишки. Среди них табакокурение, злоупотребление спиртными напитками, а также воспалительные процессы в изучаемых областях тела.
Дарья Дмитриева
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