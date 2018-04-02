Учёные нашли ключ к полному излечению от задержки умственного развития

Задержка умственного развития, она же интеллектуальная инвалидность – это тип развития мозгового расстройства, начинающийся с детства. У таких людей ограничено психическое функционирование и крайне низкий уровень интеллекта, им сложно общаться и выполнять повседневные задачи.

Ирина Летинская

Откуда появляется такое заболевание? Ранее специалисты заявляли, что дело может быть в аномальных генах, унаследованных от родителей, ошибках при сочетаниях хромосом, недостатке питательного вещества, метаболических заболеваниях и так далее. Также влияет то, как женщина ведёт себя во время беременности – правильно ли питается, не употребляет ли спиртное и наркотические вещества и так далее.Лечение задержки умственного развития есть. Эксперты отмечают, что стоит как можно раньше, как только замечена проблема у ребёнка, обращаться к врачам, чтобы были проведены различные обучающие программы. Однако до конца вылечить удаётся далеко не во всех случаях, потому работа в этом плане продолжается.Шотландские учёные из Университета Данди предложили свой ключ к излечению от интеллектуальной инвалидности. Они заявили, что проблема может быть в мутациях гена OGT, который играет критическую роль в защите клеток мозга от стресса. Пациенты, у которых имеют место изменения этого гена, подобного эффекта уже не происходит.Одна из мутаций в OGT приводит к значительным нарушениям структуры фермента, который нарушает его функционирование. По словам профессора Даана ван Аалтена, ведущего автора работы, это всё и может привести к задержке умственного развития. Специалист отмечает, что исследование даёт достаточно ясное представление о том, как влияют мутации на нарушения в мозгу. Соответственно, чтобы вылечить больных с интеллектуальной инвалидностью, следует попытаться заняться разработкой лекарств, которые будут блокировать изменения гена или некоторым образом на время его заменять.Однако работа пока продолжается, поскольку механизмы того, что происходит с OGT после мутации, до конца ещё не поняты. Шотландские учёные предполагают проводить дальнейшие исследования в группе с другими специалистами, отмечая, что командная деятельность в данном случае может дать очень хорошие результаты. Именно так ранее было выявлено, что у людей с унаследованной формой задержки умственного развития есть мутации в гене OGT.