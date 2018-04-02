Ученые рассказали о связи сельского хозяйства и социальной иерархии

Специалисты изучили более 150 сообществ народов Австронезии и выяснили, что сложное общественное устройство не всегда зависит от навыков людей по возделыванию земли. Между сельским хозяйством и социальной иерархией есть связь, но определенных закономерностей в ней нет.

Виктория Озерова

Специалисты Института истории человека Общества Макса Планка совместно с коллегами с Университета Окленда провели масштабное исследование по социальному устройству. Ученые выбрали для сравнения более 150 сообществ народов, проживающих на островах Тихого и Индийского океанов. Эти группы очень разнообразны по социальной иерархии и сельскохозяйственным навыкам, но они говорят на родственных языках, что помогло экспертам.Ученые выяснили, что улучшение сельского хозяйства вызывает усложнение социальной структуры, и наоборот, но универсальной закономерности, говорящей о прямой зависимости социальной иерархии от сельскохозяйственных навыков, нет.