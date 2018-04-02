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| | Ученые рассказали о связи сельского хозяйства и социальной иерархии

Ученые рассказали о связи сельского хозяйства и социальной иерархии

Сегодня, 18:33
Специалисты изучили более 150 сообществ народов Австронезии и выяснили, что сложное общественное устройство не всегда зависит от навыков людей по возделыванию земли. Между сельским хозяйством и социальной иерархией есть связь, но определенных закономерностей в ней нет.

Ученые рассказали о связи сельского хозяйства и социальной иерархии

 

Специалисты Института истории человека Общества Макса Планка совместно с коллегами с Университета Окленда провели масштабное исследование по социальному устройству. Ученые выбрали для сравнения более 150 сообществ народов, проживающих на островах Тихого и Индийского океанов. Эти группы очень разнообразны по социальной иерархии и сельскохозяйственным навыкам, но они говорят на родственных языках, что помогло экспертам.

Ученые выяснили, что улучшение сельского хозяйства вызывает усложнение социальной структуры, и наоборот, но универсальной закономерности, говорящей о прямой зависимости социальной иерархии от сельскохозяйственных навыков, нет.
Виктория Озерова
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