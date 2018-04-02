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Ученый «тренд»: Может ли Венера быть обитаемой?

Сегодня, 16:08
Учёные, пытаясь найти внеземную жизнь, перебирают все возможные и не возможные варианты. Например, постоянно в центре внимания Марс, у которого геологические особенности такие, что некоторые специалисты верят – там могли сохраниться некие подповерхностные источники. Соответственно, и некие живые организмы на Красной планете вероятны. Не меньше интересуют учёных спутники газовых гигантов – Титан и Энцелад у Сатурна, а также Европа, Ганимед и Каллисто у Юпитера. Там речь идёт о вероятности существования океанов под ледяной корой.

Ученый «тренд»: Может ли Венера быть обитаемой?

 

Снова в учёном «тренде» и старая идея, которая неожиданно заиграла яркими красками – жизнь в облаках Венеры. Такое исследование представила команда специалистов из Висконинского университета в Мадисоне. По словам ведущего автора исследования, планетолога Санджая Лимае, Венера имела достаточно времени для того, чтобы там произошла некоторая эволюция местной жизни.

Согласно некоторым моделям, на этой планете в течение 2 миллиардов лет мог сохраняться климат, подобный земному, с вероятностью в том числе и существования там жидкой воды. Эксперт отмечает, что это более длительный срок, чем предполагался для Марса.

Микроорганизмы, согласно ряду исследований, способны обитать в достаточно суровых условиях на Земле. Они есть в горячих источниках, на большой глубине, в очень токсичных местах и так далее. Потому имеется вероятность, что, несмотря на существенное отличие Земли и Венеры, условия последней всё же будут относительно приемлемыми для таких организмов. Некоторые виды бактерий уже были обнаружены в атмосфере второй планеты от Солнца исследовательскими зондами, посылаемыми американским аэрокосмическим агентством NASA.

Про то, что в облаках Венеры возможна жизнь, заговорили ещё в 1967 году. Спустя десятки лет рядом планетологов эта идея была обработана и дополнена. На то, что некоторые организмы способны развиваться в атмосфере Венеры, указывают температура примерно на высоте между 40 и 60 километрами, а также давление там. На поверхности жизнь в настоящее время не возможна, что жара там составляет 460 градусов по Цельсию.

Эксперты отмечают, что существование микробов на Венере не остановит специалистов от дальнейших поисков внеземных созданий. Судя по ряду признаков, теоретически возможны какие-то микроорганизмы и на других объектах. Однако больше учёным хочется найти жизнь разумную, которая в Солнечной системе, скорее всего, возможна только на Земле.
Ирина Летинская
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