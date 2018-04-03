От формы ушей зависит восприятие людьми звуков

Форма ушей может оказывать воздействие на восприятие человеком звука. Оказывается, ушная раковина такая же уникальная, как и отпечатки пальцев.

Никита Готский

Согласно данным научных сотрудников университета Монреаля, форма ушей так же индивидуальна, как и отпечатки пальцев, но ученые мало знали, как это воздействует на звуковое восприятие людьми. В процессе опыта ученые посадили респондентов в кресла с динамиками и потребовали определить, какой динамик воспроизводит тот или иной звук. Задача не вызвала сложностей, но когда добровольцам поменяли форму ушной раковины, то людям стало проблематично понять, откуда именно доносится звук.Понять, справа или слева доносится звук, человеку проще, на это влияет расположение ушей с правой или левой сторон голов. Для определения звука "по вертикали мозг должен принять во внимание форму уха". Полученные результаты говорят о том, что от форму ушной раковины зависит точность, при помощи которой люди определяют нахождение источника звука.