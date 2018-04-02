Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Ученый «тренд»: Может ли Венера быть обитаемой? Лену Миро заподозрили в фашистских взглядах из-за неприязни к чеченцам На детском празднике в Ярославле побили «Дарта Вейдера» «Урод с губами»: Наталью Штурм назвали актрисой дешёвого порно Тюменцы занимаются физкультурой на пешеходном переходе Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит старший сын Олега Табакова Наташа Королёва рассказала о разводе с Тарзаном Фанаты «Звездных войн» предложили замену Кэрри Фишер на роль Леи Украинские журналисты заметили позиции военных на Донбассе Новый природный феномен погубит Землю В РФ заработает программа trade-in для iPad Жительницу Ростова приговорили к 10 годам заключения за убийство сестры
| | Ученые смоделировали колебания мозга во время сотрясения

Ученые смоделировали колебания мозга во время сотрясения

Сегодня, 15:04
Специалисты из Швеции и США искусственно воссоздали и изучили колебания человеческого мозга во время сотрясений. Полученные знания можно использовать в улучшении конструкции защитных шлемов.

Ученые смоделировали колебания мозга во время сотрясения

 

Благодаря исследованию, проведенному учеными из Швеции и США, стало ясно, что самый большой вред мозгу во время сотрясений способны оказать низкочастотные моды. Это удалось выяснить с помощью моделирования мозга и изучению его поведения во время столкновений. Полученные знания пригодятся специалистам при создании наиболее эффективных защитных шлемов.

Для получения наиболее точных результатов, исследуемая модель мозга создавалась с учетом различных свойств мозговой ткани из всех областей мозга. Для исследования также специальные датчики фиксировали показатели мозга у игроков американского футбола. Из 537 столкновений у 31 игрока, 2 случая закончились сотрясением мозга, один из которых сопровождался потерей сознания. Если бы в их шлемах учитывалось подавление низкочастотных возбуждений, можно было снизить негативный эффект от повреждения, считают ученые.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ученые узнали, как использовать ресурсы мозга по максимуму
Ученые узнали, как использовать ресурсы мозга по максимуму

Ученые из Германии узнали, как использовать ресурсы человеческого мозга по максимуму. Исследователи установили, при каких обстоятельствах складываются наиболее

Ученые: Возможности человеческого мозга не поддаются изучению
Ученые: Возможности человеческого мозга не поддаются изучению

Ученые рассказали о способностях человеческого мозга. Несмотря на многолетнее его изучение, наука даже не приблизилась и до середины его возможностей.

Ученым удалось вырастить копию человеческого мозга
Ученым удалось вырастить копию человеческого мозга

Ученые из США заявили о создании точной копии человеческого мозга. Об этом стало известно из официального сайта Университета штата Огайо.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости