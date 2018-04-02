Ученые смоделировали колебания мозга во время сотрясения

Специалисты из Швеции и США искусственно воссоздали и изучили колебания человеческого мозга во время сотрясений. Полученные знания можно использовать в улучшении конструкции защитных шлемов.

Благодаря исследованию, проведенному учеными из Швеции и США, стало ясно, что самый большой вред мозгу во время сотрясений способны оказать низкочастотные моды. Это удалось выяснить с помощью моделирования мозга и изучению его поведения во время столкновений. Полученные знания пригодятся специалистам при создании наиболее эффективных защитных шлемов.Для получения наиболее точных результатов, исследуемая модель мозга создавалась с учетом различных свойств мозговой ткани из всех областей мозга. Для исследования также специальные датчики фиксировали показатели мозга у игроков американского футбола. Из 537 столкновений у 31 игрока, 2 случая закончились сотрясением мозга, один из которых сопровождался потерей сознания. Если бы в их шлемах учитывалось подавление низкочастотных возбуждений, можно было снизить негативный эффект от повреждения, считают ученые.