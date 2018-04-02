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Новый природный феномен погубит Землю

Сегодня, 14:13
Глобальное потепление ужасает людей, но ученые открыли новую аномалию климата, угрожающую Земле. Как оказалось, все дело в дождях.

Новый природный феномен погубит Землю

 

Эксперты обращают внимание на момент, возникший из-за глобального потепления. Последние двадцать лет дожди поменяли свой характер: они покрывают менее значительные земли, но выпадают теперь намного чаще. Ранее они покрывали 25% планеты в отдельный временной период, ныне эти данные упали до 23%.

По причине потепления Мировой океан в настоящее время испаряется боле активно, нежели это происходило 200 лет назад. Интенсивность осадков увеличилась, что пугает ученых. С одной стороны площадь выпадения дождей снизилась, но ненормален такой факт: если осадки выпадают в одном районе, то, как правило, в большем объеме, нежели в том, где недавно он считался нормальным.
Никита Готский
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