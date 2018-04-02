Короли рептилоидов: Марка Цукерберга и Илона Маска причислили к пришельцам

Невиданные успехи, достигнутые в области технологий такими предпринимателями как Илон Маск и Марк Цукерберг, заставили конспирологов утверждать, что, на самом деле, эти люди являются самыми настоящими пришельцами, которые делают все для того, чтобы взять контроль над человечеством.

Николай Офицеров

Выдающихся бизнесменов исследователи называют «чужими», на манер персонажей из одноименного фильма. Авторы данной гипотезы отмечают, что иначе объяснить их успехи в технологической сфере просто невозможно. «Существа», к которым относят данных бизнесменов, обладают куда более внушительным интеллектом, чем обычный человек, что и позволяет им совершать революционные открытия и, при этом, избегать разоблачения.Помимо них, как отметили конспирологи, в мире также существует немало подобных особей, которые совместно руководят развитием человечества и уже практически подчинили человека своей воле. К «чужим» отнесли Билла и Хиллари Клинтон, Джорджа Буша, королеву Великобритании Елизавету II, а также других выдающихся политиков и бизнесменов.Уже не впервые подобные заявления звучат, как минимум, в сторону Марка Цукерберга. Основателя Facebook ранее уже называли пришельцем, отмечая его нетипичную для человека мимику и эмоции, которые, скорее, подходят для «рептилоидов», излюбленных всеми конспирологами мира.