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Короли рептилоидов: Марка Цукерберга и Илона Маска причислили к пришельцам

Сегодня, 13:28
Невиданные успехи, достигнутые в области технологий такими предпринимателями как Илон Маск и Марк Цукерберг, заставили конспирологов утверждать, что, на самом деле, эти люди являются самыми настоящими пришельцами, которые делают все для того, чтобы взять контроль над человечеством.

Короли рептилоидов: Марка Цукерберга и Илона Маска причислили к пришельцам

 

Выдающихся бизнесменов исследователи называют «чужими», на манер персонажей из одноименного фильма. Авторы данной гипотезы отмечают, что иначе объяснить их успехи в технологической сфере просто невозможно. «Существа», к которым относят данных бизнесменов, обладают куда более внушительным интеллектом, чем обычный человек, что и позволяет им совершать революционные открытия и, при этом, избегать разоблачения.

Помимо них, как отметили конспирологи, в мире также существует немало подобных особей, которые совместно руководят развитием человечества и уже практически подчинили человека своей воле. К «чужим» отнесли Билла и Хиллари Клинтон, Джорджа Буша, королеву Великобритании Елизавету II, а также других выдающихся политиков и бизнесменов.

Уже не впервые подобные заявления звучат, как минимум, в сторону Марка Цукерберга. Основателя Facebook ранее уже называли пришельцем, отмечая его нетипичную для человека мимику и эмоции, которые, скорее, подходят для «рептилоидов», излюбленных всеми конспирологами мира.
Николай Офицеров
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