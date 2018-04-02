Короли рептилоидов: Марка Цукерберга и Илона Маска причислили к пришельцам

Выдающихся бизнесменов исследователи называют «чужими», на манер персонажей из одноименного фильма. Авторы данной гипотезы отмечают, что иначе объяснить их успехи в технологической сфере просто невозможно. «Существа», к которым относят данных бизнесменов, обладают куда более внушительным интеллектом, чем обычный человек, что и позволяет им совершать революционные открытия и, при этом, избегать разоблачения.
Помимо них, как отметили конспирологи, в мире также существует немало подобных особей, которые совместно руководят развитием человечества и уже практически подчинили человека своей воле. К «чужим» отнесли Билла и Хиллари Клинтон, Джорджа Буша, королеву Великобритании Елизавету II, а также других выдающихся политиков и бизнесменов.
Уже не впервые подобные заявления звучат, как минимум, в сторону Марка Цукерберга. Основателя Facebook ранее уже называли пришельцем, отмечая его нетипичную для человека мимику и эмоции, которые, скорее, подходят для «рептилоидов», излюбленных всеми конспирологами мира.
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