Ученые: Повышенное давление до зачатия может увеличить вероятность выкидыша

Американские ученые выяснили, что повышенное кровяное давление у женщины до зачатия ребенка может увеличить шансы на выкидыш в будущем. Об этом говорят последние исследования.

Светлана Славянская

Согласно анализу исследователей из Национального института здоровья в США, увеличение диастолического артериального давления у женщины может стать причиной выкидыша. Авторы заключают, что изменение образа жизни для поддержания артериального давления под контролем медиков может потенциально снизить риск потери ребенка в будущем.«Повышенное кровяное давление связано с сердечными заболеваниями, инсультом и болезнями почек. Наши результаты свидетельствуют о том, что достижение здорового артериального давления до беременности может не только иметь преимущества в будущем, но и снизить шансы на потерю ребенка на ранних сроках», - сказал старший автор исследования Энрике Шистерман.