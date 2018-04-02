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| | Ученые: Повышенное давление до зачатия может увеличить вероятность выкидыша

Ученые: Повышенное давление до зачатия может увеличить вероятность выкидыша

Сегодня, 13:22
Американские ученые выяснили, что повышенное кровяное давление у женщины до зачатия ребенка может увеличить шансы на выкидыш в будущем. Об этом говорят последние исследования.

Ученые: Повышенное давление до зачатия может увеличить вероятность выкидыша

 

Согласно анализу исследователей из Национального института здоровья в США, увеличение диастолического артериального давления у женщины может стать причиной выкидыша. Авторы заключают, что изменение образа жизни для поддержания артериального давления под контролем медиков может потенциально снизить риск потери ребенка в будущем.

«Повышенное кровяное давление связано с сердечными заболеваниями, инсультом и болезнями почек. Наши результаты свидетельствуют о том, что достижение здорового артериального давления до беременности может не только иметь преимущества в будущем, но и снизить шансы на потерю ребенка на ранних сроках», - сказал старший автор исследования Энрике Шистерман.
Светлана Славянская
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