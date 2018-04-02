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| | Российские ученые разработали бюджетный способ защиты смартфона от перегрева

Российские ученые разработали бюджетный способ защиты смартфона от перегрева

Сегодня, 13:11
Российские специалисты из НИТУ МИСиС изобрели новый композитный материал, способный продлить «жизнь» смартфонов. Инновационное вещество защищает гаджеты от перегрева.

Российские ученые разработали бюджетный способ защиты смартфона от перегрева

 

Одной из основных проблем смартфонов и многих других девайсов является то, что они часто перегреваются. Это приводит к различного рода ошибкам и «подвисаниям», зачастую гаджеты просто выходят из строя из-за плохой теплоизоляции. Российским ученым удалось решить эту распространенную проблему. Специалисты НИТУ МИСиС создали инновационный композитный материал. Вещество состоит из плотного полиэтилена и гексагонального нитрида бора. Необычный способ обработки наделил данный материал необходимыми теплоизоляционными свойствами.

Ученые уверяют, что их материал не имеет недостатков и вполне сможет заменить стеклотекстолит, присутствующий в современных смартфонах. Как дальше будет разрабатываться метод, пока неизвестно.
Виктория Озерова
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