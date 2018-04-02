Ученые нашли новый уникальный метод диагностики рака простаты

Группа ученых из Великобритании разработали новую методику, благодаря способна на ранних сроках определить первые признаки опасного рака простаты у мужчин. Об этом передает портал VistaNews.

Светлана Славянская

Британские ученые сообщили, что на данный момент тесты и анализы крови на определение рака простаты часто пропускают смертельные опухоли и могут даже привести к ненужному лечению от доброкачественных опухолей. Именно по этой причине специалисты из Университетского колледжа Лондона предложили скрининг, который включает в себя не только анализ крови, но и МРТ-сканирование, а также анализ мочи.«Если мы сможем обнаружить рак раньше его прогрессирования, то с помощью не инвазивного теста сможет помочь улучшить показатели выживаемости. До сих пор не было надежного метода, который точно обнаруживает опасные опухоли», - утверждает профессор Марк Эмбертон. Ученые предупреждают, что рак предстательной железы является наиболее распространенным типом онкологии у мужчин.