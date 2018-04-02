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| | Немецкие ученые продемонстрировали на видео робота-паука и робота-лисицу

Немецкие ученые продемонстрировали на видео робота-паука и робота-лисицу

Сегодня, 11:39
Группа немецких ученых-инженеров из фирмы Festo создала роботов, изображающих прототипов паука и летучей лисицы. Специалисты даже продемонстрировали свои бионические разработки в рамках фрагмента видеоролика с их испытанием.

Немецкие ученые продемонстрировали на видео робота-паука и робота-лисицу

 

Согласно предоставленным данным, роботизированные образцы животных призваны повторять модель поведения своих протипов, например, бионическая лисица способна летать в случае запуска полуавтономного режима.

Этот эффект достигается за счет инновационного мощного двигателя, который расположен внутри туловища, тогда как само тело соединено с крыльями. Размах крыла достигает 228 сантиметров, в то время как длина тела робота не превышает 87 сантиметров. Крылья создавались с применением эластичной мембраны, которые скреплялись между собой тканью с шестигранной структурой, что позвояет устройству летать даже при получении серьезного повреждения.

Робот-паук, созданный по образу своего прототипа из пустыни Сахары, способен быстро перемещаться, перебирая механическими лапами, и даже кувыркаться. Кроме того, для него не составит проблемы преодолеть препятствие под большим углом.

Пойда Анна
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