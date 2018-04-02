Немецкие ученые продемонстрировали на видео робота-паука и робота-лисицу

Согласно предоставленным данным, роботизированные образцы животных призваны повторять модель поведения своих протипов, например, бионическая лисица способна летать в случае запуска полуавтономного режима.
Этот эффект достигается за счет инновационного мощного двигателя, который расположен внутри туловища, тогда как само тело соединено с крыльями. Размах крыла достигает 228 сантиметров, в то время как длина тела робота не превышает 87 сантиметров. Крылья создавались с применением эластичной мембраны, которые скреплялись между собой тканью с шестигранной структурой, что позвояет устройству летать даже при получении серьезного повреждения.
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