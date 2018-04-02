Немецкие ученые продемонстрировали на видео робота-паука и робота-лисицу

Группа немецких ученых-инженеров из фирмы Festo создала роботов, изображающих прототипов паука и летучей лисицы. Специалисты даже продемонстрировали свои бионические разработки в рамках фрагмента видеоролика с их испытанием.

Робот-паук, созданный по образу своего прототипа из пустыни Сахары, способен быстро перемещаться, перебирая механическими лапами, и даже кувыркаться. Кроме того, для него не составит проблемы преодолеть препятствие под большим углом.

Пойда Анна

Согласно предоставленным данным, роботизированные образцы животных призваны повторять модель поведения своих протипов, например, бионическая лисица способна летать в случае запуска полуавтономного режима.Этот эффект достигается за счет инновационного мощного двигателя, который расположен внутри туловища, тогда как само тело соединено с крыльями. Размах крыла достигает 228 сантиметров, в то время как длина тела робота не превышает 87 сантиметров. Крылья создавались с применением эластичной мембраны, которые скреплялись между собой тканью с шестигранной структурой, что позвояет устройству летать даже при получении серьезного повреждения.