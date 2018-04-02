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Ученые из РФ измеряют температуру грунта на Луне

Сегодня, 10:48
Российская космическая станция «Луна-27» будет оснащена высокочувствительным прибором, с помощью которого можно будет измерять температуру на Южном полюсе Луны в постоянном режиме.

Ученые из РФ измеряют температуру грунта на Луне

 

Планы совета РАН по вопросам космического продвижения предполагают, что беспилотный аппарат с так называемым «градусником» высадится на естественном спутнике Земли в 2022 году.

Помимо температурных показателей прибор должен определить магнитные свойства породы и ее плотность, что поможет ученым сделать вывод о наличии льда под поверхностью. Тепловой поток внутри Луны позволит значительно больше узнать о факте происхождения и эволюции естественного спутника Земли.

Специалисты также отмечают, что результаты исследования в учет будут браться при факторе строительства инфраструктуры на Луне, а также для обеспечения среды обитания человека. Именно поэтому важно добавить, что все эти изыскания имеют исключительно практический характер. Подробнее о факте исследования Южного полюса Луны ученые обещают рассказать несколько позднее в своем тексте.
Николай Офицеров
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