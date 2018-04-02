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| | НЛО на Луне: Жители Великобритании увидели корабли пришельцев

НЛО на Луне: Жители Великобритании увидели корабли пришельцев

Сегодня, 08:11
В юго-западной части Великобритании в городе Бристоле простые жители столкнулись с неопознанными объектами, которые летали на фоне Луны. Очевидцам удалось сфотографировать НЛО и сообщить об этом уфологам.

НЛО на Луне: Жители Великобритании увидели корабли пришельцев

 

Сообщается, что в пятницу, 30 марта, в Бристоле на улице Истон очевидец на фоне ночного неба рядом с луной увидел необычное свечение. 35-летний мужчина, который попросил не называть его имени, сказал, что он видел один гигантский НЛО, а также несколько других меньших объектов, которые передвигалась на большой скорости. «Я был свидетелем кораблей пришельцев прямо из моей квартиры в Истоне. Главный НЛО находился на расстоянии от других» - рассказывает очевидец.

НЛО на Луне: Жители Великобритании увидели корабли пришельцев

 

Уфологи предположили, что НЛО могло красть энергию Луны, чтобы иметь возможность передвигаться дальше. Стоит отметить, что ранее специалисты утверждали, что НЛО питаются солнечной энергией.
Светлана Славянская
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