НЛО на Луне: Жители Великобритании увидели корабли пришельцев

В юго-западной части Великобритании в городе Бристоле простые жители столкнулись с неопознанными объектами, которые летали на фоне Луны. Очевидцам удалось сфотографировать НЛО и сообщить об этом уфологам.

Сообщается, что в пятницу, 30 марта, в Бристоле на улице Истон очевидец на фоне ночного неба рядом с луной увидел необычное свечение. 35-летний мужчина, который попросил не называть его имени, сказал, что он видел один гигантский НЛО, а также несколько других меньших объектов, которые передвигалась на большой скорости. «Я был свидетелем кораблей пришельцев прямо из моей квартиры в Истоне. Главный НЛО находился на расстоянии от других» - рассказывает очевидец.

Светлана Славянская

Уфологи предположили, что НЛО могло красть энергию Луны, чтобы иметь возможность передвигаться дальше. Стоит отметить, что ранее специалисты утверждали, что НЛО питаются солнечной энергией.