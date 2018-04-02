НЛО на Луне: Жители Великобритании увидели корабли пришельцев

Сообщается, что в пятницу, 30 марта, в Бристоле на улице Истон очевидец на фоне ночного неба рядом с луной увидел необычное свечение. 35-летний мужчина, который попросил не называть его имени, сказал, что он видел один гигантский НЛО, а также несколько других меньших объектов, которые передвигалась на большой скорости. «Я был свидетелем кораблей пришельцев прямо из моей квартиры в Истоне. Главный НЛО находился на расстоянии от других» - рассказывает очевидец.
Уфологи предположили, что НЛО могло красть энергию Луны, чтобы иметь возможность передвигаться дальше. Стоит отметить, что ранее специалисты утверждали, что НЛО питаются солнечной энергией.
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