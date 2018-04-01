В Томске изобрели беззвучный будильник

Кирилл Кричевцов оканчивает второй курс Томского политехнического университета. Молодой человек изобрел «умный» спальный чехольчик, в котором встроена функция будильника. Отмечается, что запрограммировав разработку, человек пробуждается без вибрации и каких-либо звуковых сигналов.

С виду конструкция представляет наматрасник для сна. Известно, что изобретение не наносит вред здоровью и не мешает полноценно спать.

Кирилл Кричевцов не раз наблюдал, как из-за разного распорядка дня студенты политехнического университета устраивали скандалы, потому что молодые люди заводили громкие будильники в разные промежутки времени. Немного порассуждав, парень понял, что можно изобрести такой будильник, который будет удобным для всех, и не будет мешать соседу по комнате, спокойно спать. Юный изобретатель отмечает, что разработка может послужить дополнением в экосистеме «умный дом» или для малогабаритных квартир, где проживают семьи с маленькими детьми.Секрет беззвучного будильника парень держит в тайна, Кирилл ждет получение патента на устройство. После получения документа молодой человек намерен провести ряд экспериментов над чехлом-будильником. Парень искренне надеется, что разработка появится в продаже уже в 2019 году.