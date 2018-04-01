Полигамные люди более удовлетворены в сексе - Ученые

Зарубежные аналитики провели ряд опросов, где хотели выяснить: полигамные или все-таки моногамные более удовлетворены от секса? В итоге эксперты выяснили, что первые менее жалуются на интимные близости. Известно, что полигамные на 13% больше удовлетворены в постели, чем моногамные личности.

Известно, что в опросе участвовало порядка 2-х тыс человек, из них около четверти респондентов имели более одного сексуального партнера, которые были на постоянной основе. Из опроса стало известно – на 80% положительно отзываются о половых актах полигамные люди. А вот моногамные довольны менее – на 71%.Отмечается, что всего лишь 5% американцев считаются себя полигамными, остальные придерживаются заниматься сексом с одним партнером, но на самом ли деле все так, неизвестно.