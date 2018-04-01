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| | Полигамные люди более удовлетворены в сексе - Ученые

Полигамные люди более удовлетворены в сексе - Ученые

Вчера, 23:25
Зарубежные аналитики провели ряд опросов, где хотели выяснить: полигамные или все-таки моногамные более удовлетворены от секса? В итоге эксперты выяснили, что первые менее жалуются на интимные близости. Известно, что полигамные на 13% больше удовлетворены в постели, чем моногамные личности.

Полигамные люди более удовлетворены в сексе - Ученые

 

Известно, что в опросе участвовало порядка 2-х тыс человек, из них около четверти респондентов имели более одного сексуального партнера, которые были на постоянной основе. Из опроса стало известно – на 80% положительно отзываются о половых актах полигамные люди. А вот моногамные довольны менее – на 71%.

Отмечается, что всего лишь 5% американцев считаются себя полигамными, остальные придерживаются заниматься сексом с одним партнером, но на самом ли деле все так, неизвестно.
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