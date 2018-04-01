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| | Ученые выяснили, почему люди не хотят секса с родными

Ученые выяснили, почему люди не хотят секса с родными

Сегодня, 22:08
Стало известно, отчего люди не занимаются сексом с родными и близкими. Как оказалось, все дело в обонянии.

Ученые выяснили, почему люди не хотят секса с родными

 

Генетика людей способствует отсеиванию родственников из числа вероятных половых партнеров. В Бернском университете рассказали о главном комплексе гистосовместимости: механизме, возникшем в те времена, когда жили в племенах, а генетическая связь между родными не всегда была понятной. Далее межличностные отношения изменились, но термин "свой чужой" сохранился по сей день.

Ученые провели эксперимент, пригласив 44 парней и 49 девушек из студентов. Половина из них являлась носителями подобных генов. Дамам раздали майки, которые носили мужчины, попросив рассказать о самых пахнувших. Большая часть девушек избрала майки парней с чужими генами. Эксперты говорят, что люди бессознательно хотят секса с партнерами, не имеющих схожих генов.
Никита Готский
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