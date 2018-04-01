Ученые сравнили уровень ксенофобии с размером мужского члена

Степень ксенофобии коррелирует с размерам полового мужского органа, чем выше уровень шовинизма, тем меньше член. Об этом рассказали научные сотрудники Университета Кинси.

Никита Готский

Неожиданной корреляцией оказалась связь между длиной мужского члена и уровнем толерантности. Это связывается с тем, что на габариты этого органа воздействуют как половые гормоны так и объемы нейропептидов и вазопрессина. Средний размер пениса у европейцев составляет 15 см в эрегированном состоянии, то у шовинистов якобы всего 9 см. У людей, испытывающих ненависть к мигрантам размер члена составляет 10-11 см. В среднем мужской "прибор" у консекрваторов на 5 см менее, нежели у истинных либералов.На счет женщин ситуация сложная. Размер груди и ширина бедер не связывается с ксенофобией и расизмом. При этом уровень толерантности выше, когда женщина пользуется успехом у мужчин. Жалующиеся на нехватку мужского внимания дамы являлись менее толерантными.