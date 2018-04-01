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| | Ученые сравнили уровень ксенофобии с размером мужского члена

Ученые сравнили уровень ксенофобии с размером мужского члена

Сегодня, 21:40
Степень ксенофобии коррелирует с размерам полового мужского органа, чем выше уровень шовинизма, тем меньше член. Об этом рассказали научные сотрудники Университета Кинси.

Ученые сравнили уровень ксенофобии с размером мужского члена

 

Неожиданной корреляцией оказалась связь между длиной мужского члена и уровнем толерантности. Это связывается с тем, что на габариты этого органа воздействуют как половые гормоны так и объемы нейропептидов и вазопрессина. Средний размер пениса у европейцев составляет 15 см в эрегированном состоянии, то у шовинистов якобы всего 9 см. У людей, испытывающих ненависть к мигрантам размер члена составляет 10-11 см. В среднем мужской "прибор" у консекрваторов на 5 см менее, нежели у истинных либералов.

На счет женщин ситуация сложная. Размер груди и ширина бедер не связывается с ксенофобией и расизмом. При этом уровень толерантности выше, когда женщина пользуется успехом у мужчин. Жалующиеся на нехватку мужского внимания дамы являлись менее толерантными.
Никита Готский
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