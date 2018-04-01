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| | Улетел, но обещал вернуться: Ученые сообщили, когда астероид столкнется с Землей

Улетел, но обещал вернуться: Ученые сообщили, когда астероид столкнется с Землей

Сегодня, 22:30
Недавно пролетевший мимо Земли астероид может вновь возвратиться на место «рандеву». Более того, не исключена вероятность прямого контакта с Голубой планетой. По подсчетам ученых, это случится уже совсем скоро – в 2079 году.

Улетел, но обещал вернуться: Ученые сообщили, когда астероид столкнется с Землей

 

Только осенью земляне смогли вздохнуть с облегчением – угрожавший планете астероид 2012 TC4 пронесся мимо, хоть был на опасно близком расстоянии – 42 тысячи километров. Это значительно более короткая дистанция, чем прогнозировали астрономы. Ученые допускали сближение небесного тела с Землей на 50 тысяч километров. Тем не менее, все обошлось. Однако расслабляться рано – его второе пришествие ожидается все в том же ХХI веке. И уже в следующий раз колыбель человеческой расы вряд ли избежит удара.

Чтобы понять, какими страшными будут последствия, достаточно представить масштабы астероида. Ученые сообщили, что габаритами объект не уступает земному небоскребу. Это значит, что планету ждет катастрофа апокалиптических масштабов. Единственная надежда на то, что к тому времени технологии землян смогут уберечь их от космической угрозы.
Дарья Светозарова
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