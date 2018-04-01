Космонавт Рязанский уверяет, что МКС захватили обезьяны

Космонавт Сергей Рязанский 1 апреля опубликовал в Instagram фотографию, на которой запечатлены волосатые лапы животного на борту ракеты. Снимок он подписал словами: «Обезьяны захватили МКС. Всех с Днем смеха, улыбайтесь чаще».

Домбровский Сергей

Пользователи с энтузиазмом восприняли данную публикацию и начали активно ее комментировать. Некоторые уверены, обезьяны захватили не только МКС, но и правительство, иначе невозможно объяснить, почему в стране происходят странные события. Большинство пользователей похвалили Рязанского за эту шутку. Когда человек пытается поднять настроение другим, это говорит о его высоких моральных качествах, поскольку он думает не только о себе.Многие подписчики вспомнили фильм «Планета обезьян». Юзеры благодарят Рязанского за поднятое настроение и желают ему удачи в освоении космоса. Певица Наташа Королева тоже порадовала 1 апреля. По словам исполнительницы, она спустя много лет решила стать звездой журнала Playboy.