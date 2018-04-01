Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Сети обсуждают эротичный снимок Бузовой в трусах с вырезом в области ягодиц Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО Уфологи: Пришельцы атакуют Землю 22 апреля В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово
| | Птеродактиль, выращенный тульскими учеными, летает по городу

Птеродактиль, выращенный тульскими учеными, летает по городу

Сегодня, 20:52
В Туле случилось нечто из ряда вон выходящее. Птеродактиль, которого вырастили специалисты одного из местных вузов в лабораторных условиях, оказался на воле из-за невнимательности уборщицы.

Птеродактиль, выращенный тульскими учеными, летает по городу

 

В 2017 году во время прохождения практики студентам удалось обнаружить яйцо древнего существа на территории Евремовского района. Они сохранили удивительную находку и вместе с педагогами выделили ДНК птеродактиля и вырастили чадо вымершей птицы.

Свидетели, которые видели удивительное существо сообщили, что птеродактиль свил себе гнездо рядом с детской больницей на Оборонной улице.

Специалисты заявили, что животное не опасно, так как предпочитает, есть рыбу и насекомых. Эксперты просят жителей города не причинять птеродактилю вреда и отправить его обратно, если получится поймать.
Татьяна Преображенская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Гарвардском университете вырастили подобный человеческому искусственный мозг
В Гарвардском университете вырастили подобный человеческому искусственный мозг

Американские ученые из Гарвардского университета на современной лабораторной платформе вырастили искусственный мозг, который состоит из трех частей,

Танк «Армата» будет оборудован разведывательными беспилотниками
Танк «Армата» будет оборудован разведывательными беспилотниками

Новая разработка российской военной промышленности - танк «Армата», будет оборудован разведывательными беспилотниками. Это позволит проводить сканирование поля

Биологи вырастили двуглавую акулу в пробирке
Биологи вырастили двуглавую акулу в пробирке

Специалисты из Малагского университета, Испания, обнаружили двуглавый эмбрион Кошачьей акулы, выращенный для лабораторных опытов. Среди подвида Galeus это

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости