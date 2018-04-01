Птеродактиль, выращенный тульскими учеными, летает по городу

В Туле случилось нечто из ряда вон выходящее. Птеродактиль, которого вырастили специалисты одного из местных вузов в лабораторных условиях, оказался на воле из-за невнимательности уборщицы.

Татьяна Преображенская

В 2017 году во время прохождения практики студентам удалось обнаружить яйцо древнего существа на территории Евремовского района. Они сохранили удивительную находку и вместе с педагогами выделили ДНК птеродактиля и вырастили чадо вымершей птицы.Свидетели, которые видели удивительное существо сообщили, что птеродактиль свил себе гнездо рядом с детской больницей на Оборонной улице.Специалисты заявили, что животное не опасно, так как предпочитает, есть рыбу и насекомых. Эксперты просят жителей города не причинять птеродактилю вреда и отправить его обратно, если получится поймать.