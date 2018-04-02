Ученые создали наноматериалы для доставки лекарств через клеточную мембрану

В США создали пептидные наноматериалы, способные доставлять лекарства через мембрану клетки. Работой занимались научные сотрудники Университета Орегона.

Никита Готский

По словам ученых, проект составляет новую модульную базу доставки лекарств, которую можно запрограммировать в нужные элементы методом точной настройки аминокислот в требуемой последовательности. Наноматериалы дают возможность собрать из аминокислот своеобразный "бур", с легкостью попадающий через клеточную мембрану. С ним несложно доставлять лекарства внутрь клеток через специальное отверстие. Как говорят медики, они могут управлять как эффективностью попадания в клетки, но и параметрами типа биосовместимости.Научная работа представителей Орегонского университета может оказаться очередной платформой для передачи лекарств через биологические рубежи, прежде считавшиеся непроходимыми. Технология имеет все шансы сыграть огромную роль в фармацевтике.