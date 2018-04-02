Ученые создали наноматериалы для доставки лекарств через клеточную мембрану

По словам ученых, проект составляет новую модульную базу доставки лекарств, которую можно запрограммировать в нужные элементы методом точной настройки аминокислот в требуемой последовательности. Наноматериалы дают возможность собрать из аминокислот своеобразный "бур", с легкостью попадающий через клеточную мембрану. С ним несложно доставлять лекарства внутрь клеток через специальное отверстие. Как говорят медики, они могут управлять как эффективностью попадания в клетки, но и параметрами типа биосовместимости.
Научная работа представителей Орегонского университета может оказаться очередной платформой для передачи лекарств через биологические рубежи, прежде считавшиеся непроходимыми. Технология имеет все шансы сыграть огромную роль в фармацевтике.
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