Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО

Искусственный интеллект продемонстрировал новые способности. Теперь в своих целях его использовали астрономы. Оказалось, что ученые решили с его помощью отыскать протопланетные диски, которые могут скрываться в тени звезд. На данный момент программа нашла уже 367 кандидатов для последующего изучения.

Дарья Светозарова

Астрономам часто доводится работать с огромным массивом данных, очень часто их приходится обрабатывать вручную, что существенно замедляет процесс и сказывается на результате работы. Авторы нового исследования во главе с Тэмом Нгуеном из MTI использовали в своей работе данные проекта Disk Detective, участники которого изучают изображения звезд и пытаются выяснить, окружено ли небесное тело газово-пылевым облаком. В своей работе ученые пользуются инфракрасным телескопом WISE, который фиксировал анализы сбора. Эти данные они загружают в нейросеть. В 97% случаев ИИ сделал такие же выводы, как и люди. Они вычислили, что 13 из «подопытных» светил можно разрабатывать, а 138 звезд не подошли категорически.Кроме того, что уже было известно ученым, программа определила еще 367 звезд, в тени которых могут скрываться протопланеты. Все эти диски находятся в системах, в которых уже существуют экзопланеты. Не исключено, что новая система сможет обнаружить и неуловимые до сих пор корабли инопланетян.