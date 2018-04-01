По словам представителей американского агентства NASA, аномально продолжительная зима в России является следствием действий спутников, запущенных западными странами. Не последнюю роль в этом проекте играет глава компании Space X Илон Маск.

Домбровский Сергей

Сейчас все космические ракеты коммуникационного назначения имеют на борту множество ионоспутников, способных изменять температуру на Земле. Инициатором программы стал небезызвестный Илон Маск. Проект предназначался для благих целей – заселения Марса людьми. Ионоспутники должны были изменить климат Красной планеты таким образом, чтобы жители Земли могли там существовать. Проект называется ONW. По мере ухудшения отношений между Россией и США данной программе нашли иное применение.Ионоспутники располагают по определенным координатам. Таким образом создается нейронная сеть, генерирующая элементарные частицы – нейтрино. Именно они могут эффективно изменять климат в необходимой области. Сейчас проводится атака на РФ, поскольку отношения с этой страной у западных государств натянутые. Сотрудники Совета безопасности России знают о «климатической войне» и рекомендуют гражданам не впадать в панику, поскольку разрабатываются аналогичные меры к США, а также защитную система «Зонтик».