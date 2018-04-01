Сейчас все космические ракеты коммуникационного назначения имеют на борту множество ионоспутников, способных изменять температуру на Земле. Инициатором программы стал небезызвестный Илон Маск. Проект предназначался для благих целей – заселения Марса людьми. Ионоспутники должны были изменить климат Красной планеты таким образом, чтобы жители Земли могли там существовать. Проект называется ONW. По мере ухудшения отношений между Россией и США данной программе нашли иное применение.
Ионоспутники располагают по определенным координатам. Таким образом создается нейронная сеть, генерирующая элементарные частицы – нейтрино. Именно они могут эффективно изменять климат в необходимой области. Сейчас проводится атака на РФ, поскольку отношения с этой страной у западных государств натянутые. Сотрудники Совета безопасности России знают о «климатической войне» и рекомендуют гражданам не впадать в панику, поскольку разрабатываются аналогичные меры к США, а также защитную система «Зонтик».
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