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| | Космонавты в панике: Нибиру неожиданно появилась возле МКС

Космонавты в панике: Нибиру неожиданно появилась возле МКС

Сегодня, 17:33
Ученые начали переживать из-за того, что планета Нибиру все-таки показалась. Тревогу у специалистов вызвал красный круглый объект, который не понятно от куда появился. Данный объект как бы наблюдал за МКС.

Космонавты в панике: Нибиру неожиданно появилась возле МКС

 

Некоторое время назад эксперты сообщили, что космический объект Нибиру вошел в Солнечную систему. Предположительно, данная планета планирует попасть в гравитационное поле Земли. Сейчас объект находится близко от МКС. Ученые уверенны, что сами космонавты тщательно следят за объектом.

 

Однако некоторые специалисты уверенны, что данное космическое тело не стоит принимать за планету Нибиру. Отметим, что если данное космическое тело приблизится к Земле, то оно принесет различные катаклизмы. В данный момент объект ведет себя спокойно.
Анна Котова
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