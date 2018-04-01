Уфологи: Пришельцы атакуют Землю 22 апреля

Появились новые сведения о нападении пришельцев на Землю. Уфологи считают, это может произойти уже 22 апреля.

Никита Готский

Исследователь паранормальных явлений Эмиль Сагал ранее предсказывал появление представителей внеземной цивилизации на Земле. Он утверждал, что ряд моментов, замеченных уфологами в космосе и на самой планете, обитаемой людьми, прямо говорят о том, что инопланетяне готовы вторгнуться на Землю, а их боевые корабли в данное время уже находятся в пределах планеты.Группа НЛО постепенно приближается к планете. В марте более трех десятков неизвестных летающих объектов были замечены на марсианской орбите. По данным уфологов, приблизительный размер кораблей гуманоидов составляет 500 километров в диаметре.Ранее над Гавайами люди заметили НЛО в форме алмаза. Объект находился на горами Халейва, после этого эксперты снова заявили, что NASA опять-таки скрывает от людей факт существования инопланетян.