Уфологи: Пришельцы атакуют Землю 22 апреля

Исследователь паранормальных явлений Эмиль Сагал ранее предсказывал появление представителей внеземной цивилизации на Земле. Он утверждал, что ряд моментов, замеченных уфологами в космосе и на самой планете, обитаемой людьми, прямо говорят о том, что инопланетяне готовы вторгнуться на Землю, а их боевые корабли в данное время уже находятся в пределах планеты.
Группа НЛО постепенно приближается к планете. В марте более трех десятков неизвестных летающих объектов были замечены на марсианской орбите. По данным уфологов, приблизительный размер кораблей гуманоидов составляет 500 километров в диаметре.
Ранее над Гавайами люди заметили НЛО в форме алмаза. Объект находился на горами Халейва, после этого эксперты снова заявили, что NASA опять-таки скрывает от людей факт существования инопланетян.
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