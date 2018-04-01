Инопланетяне в Швейцарии: Очевидцы сняли на видео три НЛО

Очевидцы из Швейцарии заявили, что в ясном небе видели три летающих объекта, которые образовали треугольник. Загадочное видео с НЛО появилось в Сети и стало обсуждаться интернет-пользователями.

Светлана Славянская

На территории Швейцарии 28 марта очевидцы заметили в небе светящийся объект, который совершенно не передвигался. Летающий аппарат привлек внимание общественности. Очевидцы заявили, что позже внезапно появились ещё два НЛО, которые также не передвигались. Инопланетные огни образовали в небе некий треугольник, после чего растворились в воздухе.Видео было снято ка камеру смартфона и передано для изучения швейцарским уфологам. Пользователи Сети стали утверждать, что гуманоиды уже добрались до Швейцарии и начинают следить за людьми. Однако другие юзеры заявили, что в небе запечатлели обычные квадрокоптеры.