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| | Инопланетяне в Швейцарии: Очевидцы сняли на видео три НЛО

Инопланетяне в Швейцарии: Очевидцы сняли на видео три НЛО

Сегодня, 17:17
Очевидцы из Швейцарии заявили, что в ясном небе видели три летающих объекта, которые образовали треугольник. Загадочное видео с НЛО появилось в Сети и стало обсуждаться интернет-пользователями.

Инопланетяне в Швейцарии: Очевидцы сняли на видео три НЛО

 

На территории Швейцарии 28 марта очевидцы заметили в небе светящийся объект, который совершенно не передвигался. Летающий аппарат привлек внимание общественности. Очевидцы заявили, что позже внезапно появились ещё два НЛО, которые также не передвигались. Инопланетные огни образовали в небе некий треугольник, после чего растворились в воздухе.


Видео было снято ка камеру смартфона и передано для изучения швейцарским уфологам. Пользователи Сети стали утверждать, что гуманоиды уже добрались до Швейцарии и начинают следить за людьми. Однако другие юзеры заявили, что в небе запечатлели обычные квадрокоптеры.
Светлана Славянская
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