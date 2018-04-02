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| | Кости древнего мамонта нашли в Добрянке

Кости древнего мамонта нашли в Добрянке

Сегодня, 05:40
На территории Добрянки нашли кости древнего мамонта. Останки обнаружились при сооружении моста через реку.
 

Кости древнего мамонта нашли в Добрянке

 

Сегодня в Добрянке сделали важное научное открытие: во время строительства нового моста через местную реку Вожу обнаружили останки мамонта. Первоначально рабочие посчитали, что наткнулись на бревна, но позже стало ясно, что строителям попались кости животного. Их отправили для изучения в Пермь Согласно предварительной информации, они могут принадлежать древнему слону.

В настоящее время работы по возведению моста временно прекращены. Через определенное время в Добрянку приедет комиссия из московских научных сотрудников.

Находка может стать мировым открытием. Несмотря на запрет проведения работ, местные жители опасаются, что их продолжат. Они обратились к местным чиновникам охранять важный объект, на что получили одобрение.

Никита Готский
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