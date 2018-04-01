Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово Скончался академик РАН Владимир Накоряков Интернет-эксперимент показал, что коты всегда садятся в круг Рапунцель рожает первого ребёнка, пока Дмитренко рассказывает семейные тайны В Goat Simulator введут королевскую битву Пользователи пришли в восторг от «мистических» обоев для iPhone Хлеб для космонавтов сможет храниться 2 года
| | Ученые нашли ген, который оберегает от ожирения печени

Ученые нашли ген, который оберегает от ожирения печени

Сегодня, 15:44
Злоупотребление алкоголем или жирной пищей приводит к факторам риска развития множества заболеваний, главной из которых является ожирение печени или жировой гепатоз. Для патологии характерно изменение тканей печени (она превращается в жировую ткань – прим. VladTime).

Ученые нашли ген, который оберегает от ожирения печени

 

Кроме вредного рациона и склонности к алкоголю, большую роль играет генетика. Есть люди, которые более предрасположены к жировому гепатозу даже при сбалансированном питании и здоровому образу жизни. Экспертам удалось выяснить, что существует генетическая мутация, которая оберегает человека от ожирения печени.

В эксперименте приняли участие 46544 добровольца. Ученые ознакомились с их медицинскими книжками и картами учета. Также эксперты просмотрели результаты анализов крови и ДНК. Исследование показало, что люди с некоторой мутацией в гене, отвечающем за белок HSD17B13, значительно реже страдают ожирением печени. Специалисты отмечают, что жирная пища и алкоголь не оказывают на их печень почти никакого влияния.

Риск развития цирроза у любителей спиртного снижается на 73%. Из-за этой мутации возникновения болезней печени из-за употребления спиртного снижается на 53%, а кто ведет здоровый образ жизни, и также имеет сей мутоген – на 30%.

Если экспертам удастся разработать лекарство по устранению жирового гепатоза, то им удастся продлить жизни миллионам людей.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Выяснилось, что ожирение сильнее алкоголя влияет на заболевание печени
Выяснилось, что ожирение сильнее алкоголя влияет на заболевание печени

Сотрудники медицинского центра при Техасском университете провели международное исследование с участием учёных из нескольких стран. Результаты показали, что

Вес при рождении, связан с ожирением печени у детей
Вес при рождении, связан с ожирением печени у детей

Ученые выяснили, что дети, родившиеся с более низким или более высоким весом, чем обычно, могут подвергаться повышенному риску развития жировой болезни печени.

Ученые: Апноэ сна усугубляет заболевания печени
Ученые: Апноэ сна усугубляет заболевания печени

Обструктивное апноэ сна связаны с прогрессированием жировой болезни печени у взрослых, причиной которого не является алкоголь. Учёные сделали вывод на основе

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости