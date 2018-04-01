Ученые нашли ген, который оберегает от ожирения печени

Злоупотребление алкоголем или жирной пищей приводит к факторам риска развития множества заболеваний, главной из которых является ожирение печени или жировой гепатоз. Для патологии характерно изменение тканей печени (она превращается в жировую ткань – прим. VladTime).

Кроме вредного рациона и склонности к алкоголю, большую роль играет генетика. Есть люди, которые более предрасположены к жировому гепатозу даже при сбалансированном питании и здоровому образу жизни. Экспертам удалось выяснить, что существует генетическая мутация, которая оберегает человека от ожирения печени.В эксперименте приняли участие 46544 добровольца. Ученые ознакомились с их медицинскими книжками и картами учета. Также эксперты просмотрели результаты анализов крови и ДНК. Исследование показало, что люди с некоторой мутацией в гене, отвечающем за белок HSD17B13, значительно реже страдают ожирением печени. Специалисты отмечают, что жирная пища и алкоголь не оказывают на их печень почти никакого влияния.Риск развития цирроза у любителей спиртного снижается на 73%. Из-за этой мутации возникновения болезней печени из-за употребления спиртного снижается на 53%, а кто ведет здоровый образ жизни, и также имеет сей мутоген – на 30%.Если экспертам удастся разработать лекарство по устранению жирового гепатоза, то им удастся продлить жизни миллионам людей.