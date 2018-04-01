Любители космоса в Башкирии 2 апреля увидят слияние Сатурна и Марса

Население Башкирии завтра в пять часов вечера смогут рассмотреть слияние Марса и Сатурна. Об этом сообщают сотрудники уфимского планетария.

Никита Готский

Во второй день апреля башкиры увидят необычный космический момент. Завтра в 16:54 Марс и Сатурн будут находиться под горизонтом. Их незначительное расположение будет заметно утром 2 апреля, эти планеты также несложно будет рассмотреть перед восходом Солнца над южным горизонтом созвездия Стрельца. Астрономы указывают на их особенность - яркий блеск.Жители Нижегородской области увидят Красную планету по утрам как оранжевую звезду, со временем время видимости Марса станет увеличиваться. Меркурий не виден по причине своей близости к светилу и низкого расположения над горизонтом, Венеру можно заметить в вечернее время в течение 2-3 часов после заката, перед землянами она предстанет белой яркой звездой.