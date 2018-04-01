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| | NOAA запретит SpaceX транслировать полный запуск ракет

NOAA запретит SpaceX транслировать полный запуск ракет

Сегодня, 14:22
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) запрещает компании Илона Маска транслировать запуск ракет от старта до выхода на орбиту из-за угрозы безопасности. SpaceX вряд ли решит эту проблему.

NOAA запретит SpaceX транслировать полный запуск ракет

 

SpaceX прославилась среди любителей космоса тем, что позволяла им наблюдать за всем процессом запуска не только на «этапе» Земли, но и из космоса. Делалось это благодаря камерам, прикреплённым к корпусу второй ступени. Однако NOAA вспомнило о «Законе о национальной и коммерческой космической программе» и постановило, что SpaceX грубо его нарушал.

NOAA запретит SpaceX транслировать полный запуск ракет

 

Дело в том, что по нормам этого закона любой агрегат, который снимает Землю с орбиты, причисляется к «космической системе дистанционного зондирования», что является потенциальной угрозой для безопасности США. Потому SpaceX приказали выключать камеры почти на 10 минут эфира. Сейчас компания пытается получить лицензию, но ближайший запуск пройдёт с оборванной трансляцией.
Елизавета Трюфель
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