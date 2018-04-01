NOAA запретит SpaceX транслировать полный запуск ракет

SpaceX прославилась среди любителей космоса тем, что позволяла им наблюдать за всем процессом запуска не только на «этапе» Земли, но и из космоса. Делалось это благодаря камерам, прикреплённым к корпусу второй ступени. Однако NOAA вспомнило о «Законе о национальной и коммерческой космической программе» и постановило, что SpaceX грубо его нарушал.
Дело в том, что по нормам этого закона любой агрегат, который снимает Землю с орбиты, причисляется к «космической системе дистанционного зондирования», что является потенциальной угрозой для безопасности США. Потому SpaceX приказали выключать камеры почти на 10 минут эфира. Сейчас компания пытается получить лицензию, но ближайший запуск пройдёт с оборванной трансляцией.
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