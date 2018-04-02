Аномалии в небе над США вогнали в ступор учёных

В США жители обеспокоены ночными вспышками света в небе. Учёные обескуражены аномальными явлениями небесных сияний.

Дарья Дмитриева

Очевидцы сравнивают явления в небе в ночное время и в час закатов с волнами, проплывающими световыми отсветами по небесным сумеркам. Жители США уверены, что это не северное сияние, а что-то другое. Но что это за явление, ни сами жители, ни учёные специалисты не могут объяснить.Сообщения о наблюдении такого рода явлений поступали со многих штатов Америки, в частности с Пенсильвании и Джорджии. Причём сияние не кратковременное. Оно может длиться от 40 минут до часа. Ничего подобного ранее никто из наблюдателей не видел.Ранее в небе над Штатами на видео был запечатлен чёрный неопознанный летающий объект. При этом большинство пользователей уверены, что это всего-навсего стая птиц.