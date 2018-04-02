Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Сети обсуждают эротичный снимок Бузовой в трусах с вырезом в области ягодиц Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО Уфологи: Пришельцы атакуют Землю 22 апреля В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово
| | Аномалии в небе над США вогнали в ступор учёных

Аномалии в небе над США вогнали в ступор учёных

Сегодня, 02:30
В США жители обеспокоены ночными вспышками света в небе. Учёные обескуражены аномальными явлениями небесных сияний.

Аномалии в небе над США вогнали в ступор учёных

 

Очевидцы сравнивают явления в небе в ночное время и в час закатов с волнами, проплывающими световыми отсветами по небесным сумеркам. Жители США уверены, что это не северное сияние, а что-то другое. Но что это за явление, ни сами жители, ни учёные специалисты не могут объяснить.


Сообщения о наблюдении такого рода явлений поступали со многих штатов Америки, в частности с Пенсильвании и Джорджии. Причём сияние не кратковременное. Оно может длиться от 40 минут до часа. Ничего подобного ранее никто из наблюдателей не видел.

Ранее в небе над Штатами на видео был запечатлен чёрный неопознанный летающий объект. При этом большинство пользователей уверены, что это всего-навсего стая птиц.
Дарья Дмитриева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В небе над Ирландией и Великобританией появилось Северное сияние
В небе над Ирландией и Великобританией появилось Северное сияние

Накануне жители Ирландии и Великобритании могли наблюдать удивительное явление прямо у себя над головами. В небе над этими двумя странами появилось Северное

В Тюмени жители обсуждают странное явление в ночном небе
В Тюмени жители обсуждают странное явление в ночном небе

В Тюмени пользователи соцсетей обсуждают снимки необычного явления. Ночью с 11 на 12 декабря в небе над городом были сделаны фото, на которых запечатлены

В небе над Огайо и Кентукки замечен НЛО в форме бабочки
В небе над Огайо и Кентукки замечен НЛО в форме бабочки

В Сети пользователи разметили видео, на котором в небе Кентукки и Огайо очевидцы запечатлели НЛО в форме бабочки. Некоторые специалисты склоняются к тому, что

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости