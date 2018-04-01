Ученые назвали пять продуктов, которые следует исключить из рациона после 40 лет

Представители всемирной организации здравоохранения предостерегают людей, справивших 40-летие от необдуманного употребления некоторых продуктов, которые могут негативно сказаться на их здоровье. После пересечения указанного рубежа организм начинает плохо переваривать ряд веществ, от которых следует отказаться.

Пойда Анна

Ученые провели ряд исследований, на основании которых составили список ТОП-5 запретных после 40 лет продуктов. На первом месте оказался сахар, о вреде которого медики говорят уже довольно долгое время, поскольку ежедневное употребление сладких напитков провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и как следствие преждевременную смерть.На втором месте разместились изделия их белой муки, которую специалисты советуют заменить перемолотой овсянкой с небольшим добавлением миндаля. Вред белой муки заключается в высоком содержании крахмала, который расщепляется до состояния глюкозы, увеличивающей уровень сахара в крови.За этими продуктами следует соль, которую не зря называют «белой смертью», поскольку она приводит к гипертонии и инсульту.Четвертую позицию занимают продукты с трансжирами, которыми особо богат маргарин, используемый практически во всех кондитерских изделиях.Замыкает опасную пятерку красное мясо, так как животные белки плохо усваивается после 40. Особую опасность представляет красное мясо в переработанном виде, поэтому необходимо убрать из рациона все колбасные изделия.