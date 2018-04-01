Ученые назвали пять продуктов, которые следует исключить из рациона после 40 лет

Ученые провели ряд исследований, на основании которых составили список ТОП-5 запретных после 40 лет продуктов. На первом месте оказался сахар, о вреде которого медики говорят уже довольно долгое время, поскольку ежедневное употребление сладких напитков провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и как следствие преждевременную смерть.
На втором месте разместились изделия их белой муки, которую специалисты советуют заменить перемолотой овсянкой с небольшим добавлением миндаля. Вред белой муки заключается в высоком содержании крахмала, который расщепляется до состояния глюкозы, увеличивающей уровень сахара в крови.
За этими продуктами следует соль, которую не зря называют «белой смертью», поскольку она приводит к гипертонии и инсульту.
Четвертую позицию занимают продукты с трансжирами, которыми особо богат маргарин, используемый практически во всех кондитерских изделиях.
Замыкает опасную пятерку красное мясо, так как животные белки плохо усваивается после 40. Особую опасность представляет красное мясо в переработанном виде, поэтому необходимо убрать из рациона все колбасные изделия.
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