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| | Ученые: Полигамные люди больше удовлетворены от секса, чем моногамы

Ученые: Полигамные люди больше удовлетворены от секса, чем моногамы

Сегодня, 21:40
Полигамные лица более удовлетворены сексом, нежели их моногамные друзья. Об этом пишут СМИ США со ссылкой на утверждения ученых.

Ученые: Полигамные люди больше удовлетворены от секса, чем моногамы

 

По данным экспертов, почти 5% жителей североамериканского государства имеют больше одного полового партнера на постоянной основе. Именно данный круг лиц ощущает больше удовольствия от интима, чем моногамные люди.

Ученые провели опыт, позвав полторы тысячи моногамов и 617 полигамов. У них интересовались о частоте сексуальных актов и удовлетворенности от этого. В сравнении с моногамами, полигамные респонденты рассказали о более позитивных показателях полового удовольствия. Почти 84% из них поведали исследователям, что постоянно ощущают оргазм, у моногамных зафиксировали иные данные 72%. Свингеры заявляли о значительной удовлетворенности от своей половой жизни и бурном сексе, чем моногамы.
Никита Готский
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