Ученые: Полигамные люди больше удовлетворены от секса, чем моногамы

Полигамные лица более удовлетворены сексом, нежели их моногамные друзья. Об этом пишут СМИ США со ссылкой на утверждения ученых.

Никита Готский

По данным экспертов, почти 5% жителей североамериканского государства имеют больше одного полового партнера на постоянной основе. Именно данный круг лиц ощущает больше удовольствия от интима, чем моногамные люди.Ученые провели опыт, позвав полторы тысячи моногамов и 617 полигамов. У них интересовались о частоте сексуальных актов и удовлетворенности от этого. В сравнении с моногамами, полигамные респонденты рассказали о более позитивных показателях полового удовольствия. Почти 84% из них поведали исследователям, что постоянно ощущают оргазм, у моногамных зафиксировали иные данные 72%. Свингеры заявляли о значительной удовлетворенности от своей половой жизни и бурном сексе, чем моногамы.