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| | Ученые разыскивают людей, видевших бога и пришельцев

Ученые разыскивают людей, видевших бога и пришельцев

Сегодня, 11:57
Специалисты из медицинской школы при университете Джона Хопкинса разыскивают людей, которые утверждают, что видели пришельцев и бога. Ученые сосредоточили свое внимание на изучении сильного психологического лекарства – диметилтриптамина.

Ученые разыскивают людей, видевших бога и пришельцев

 

Сообщается, что этот препарат является неотъемлемой частью шаманских ритуалов и разных церемоний. Эксперты обратились к общественности, чтобы разыскать людей, которые под действием галлюциногенных препаратов общались с богом, инопланетянами или призраками. Ученые необходимо знать о любом контакте человека с разными существами.

В своем докладе специалисты детально описали дозы психологического лекарства, которое люди принимали. Именно такой препарат вызывает у людей разные галлюцинации, прикосновения, а также слышат различные звуки. Отдельно ученые рассказали о появлении у таких людей «сверхчувствительности».
Анна Котова
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