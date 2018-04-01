Ученые разыскивают людей, видевших бога и пришельцев

Специалисты из медицинской школы при университете Джона Хопкинса разыскивают людей, которые утверждают, что видели пришельцев и бога. Ученые сосредоточили свое внимание на изучении сильного психологического лекарства – диметилтриптамина.

Анна Котова

Сообщается, что этот препарат является неотъемлемой частью шаманских ритуалов и разных церемоний. Эксперты обратились к общественности, чтобы разыскать людей, которые под действием галлюциногенных препаратов общались с богом, инопланетянами или призраками. Ученые необходимо знать о любом контакте человека с разными существами.В своем докладе специалисты детально описали дозы психологического лекарства, которое люди принимали. Именно такой препарат вызывает у людей разные галлюцинации, прикосновения, а также слышат различные звуки. Отдельно ученые рассказали о появлении у таких людей «сверхчувствительности».