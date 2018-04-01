Ученые составили список необычных привычек, продлевающих жизнь

Группа британских ученых провела ряд исследовании, в ходе которых пришла к неожиданному выводу о пользе для здоровья некоторых, на первый взгляд, вредных привычек. Как выяснилось, они могут даже продлить жизнь человека.

Пойда Анна

На первом месте среди вредных привычек оказалось регулярное употребление алкоголя в умеренных количествах, а именно красного вина, которое препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и диабета. Специалисты рекомендуют выпивать 32 миллиграмма этого напитка в сутки.Вторую позицию заняла небольшая склонность к неряшливости, так как слишком частое купание вредит верхнему слою кожи, который не позволяет проникать в организм различным инфекциям, поэтому иногда игнорирование душа – даже полезно.Еще одной полезной привычкой можно считать пребывание в тишине, поскольку шумы и другие громкие звуки провоцируют колебания гормонального фона, в результате которого страдает нервная система и нарушается эмоциональный баланс организма.