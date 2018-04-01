Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Анфиса Чехова опубликовала "обручальный" пост «Бурановские бабушки» заговаривают огурцы и излечивают травами Следы древних великанов нашли в Рязанской области "Голые" снимки Анюты Рай стали раздражать поклонников Выборы нового губернатора Кузбасса состоятся в сентябре 2018 года "Денег нет, но вы держитесь": Жителям Волоколамска выдали 1000 респираторов Колин Треворроу станет режиссёром третьей части «Парка Юрского периода» «Нерезиновая»: Лена Миро рассказала о проблемах Москвы В Благовещенске загорелся мемориал погибшим в Кемерово Завтра на Землю упадет китайская космическая станция Путин принял заявление Тулеева и согласился отстранить его с должности Новое приложение для Androind спрячет вырез на экране смартфона
| | Ученые составили список необычных привычек, продлевающих жизнь

Ученые составили список необычных привычек, продлевающих жизнь

Сегодня, 11:22
Группа британских ученых провела ряд исследовании, в ходе которых пришла к неожиданному выводу о пользе для здоровья некоторых, на первый взгляд, вредных привычек. Как выяснилось, они могут даже продлить жизнь человека.

Ученые составили список необычных привычек, продлевающих жизнь

 

На первом месте среди вредных привычек оказалось регулярное употребление алкоголя в умеренных количествах, а именно красного вина, которое препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и диабета. Специалисты рекомендуют выпивать 32 миллиграмма этого напитка в сутки.

Вторую позицию заняла небольшая склонность к неряшливости, так как слишком частое купание вредит верхнему слою кожи, который не позволяет проникать в организм различным инфекциям, поэтому иногда игнорирование душа – даже полезно.

Еще одной полезной привычкой можно считать пребывание в тишине, поскольку шумы и другие громкие звуки провоцируют колебания гормонального фона, в результате которого страдает нервная система и нарушается эмоциональный баланс организма.
Пойда Анна
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Составлен ТОП вредных привычек, которые могут нарушить функциональность авто
Составлен ТОП вредных привычек, которые могут нарушить функциональность авто

Эксперты составили список плохих привычек, влияющих на функциональность автомобиля. Отмечается, что при приобретении авто стоит акцентировать свое внимание на

Ученые: Люди без вредных привычек обладают повышенным самоконтролем
Ученые: Люди без вредных привычек обладают повышенным самоконтролем

Группа американских и китайских ученых провела исследование, в котором выяснила, что люди, не имеющие вредных привычек, обладают повышенным самоконтролем.

Ученые рассказали, как оградить себя от сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые рассказали, как оградить себя от сердечно-сосудистых заболеваний

Российские ученые рассказали, как обезопасить себя от преждевременных сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь специалисты советуют отказаться от

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости