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| | В Корее нашли способ управлять мышами дистанционно

В Корее нашли способ управлять мышами дистанционно

Сегодня, 10:42
Нейроимпланты позволят южнокорейским учёным из института перспективных научных исследований и технологий управлять лабораторными мышами на расстоянии.

В Корее нашли способ управлять мышами дистанционно

 

Специалисты воспользовались оптогенетикой, чтобы научиться управлять грызунами дистанционно. Для этого оптоволоконные нити разместили в мозге мышей. Это дало возможность учёным видеть, какие части мозга становятся более активными при изучении грызуном какой-либо местности или объекта. Таким образом, учёные контролируют движения лабораторных мышей, заставляя грызунов отказываться от собственных физиологических потребностей в пользу выполнения поставленных специалистами задач.

Эксперимент проводился на мячике, к которому учёные сначала активировали интерес мыши, вопреки тому, что она в этот момент хотела есть или спариваться. После отключали сигнал действия, и у мыши тут же пропадал интерес к игрушке. При прохождении лабиринта с препятствиями грызун удачно преодолел их, не обращая внимания на все помехи.

Учёные уверены, что новое открытие позволит использовать технологию с грызунами на благо человечества. С помощью таких возможностей мышей, они смогут быстрее находить запрещённые вещества по указанию человека или людей в завалах после катастроф.
Дарья Дмитриева
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