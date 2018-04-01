В Сети сообщили о появлении НЛО над горами Австрии

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Мнения
Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…
От Редактора
Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…
Виртуальные уфологи с YouTube-канала SECTION 51 сообщили о появлении большого НЛО в горах Афганистана. По словам специалистов, информацию об этом они получили
Пассажиры самолета, которые фотографировали восходящее солнце в Техасе, сняли на видео шокирующие кадры треугольного НЛО. По словам очевидцам, треугольник был
На известном видеохостинге набирает популярность видеоролик, на котором изображён весьма странный объект, по форме напоминающий трость, снятый в небе над