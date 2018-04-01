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| | В Сети сообщили о появлении НЛО над горами Австрии

В Сети сообщили о появлении НЛО над горами Австрии

Сегодня, 11:06
В Сети сообщили о появлении треугольного НЛО над горами Австрии. Полёт чужого космолёта засняли на камеру, как сообщает VistaNews.

В Сети сообщили о появлении НЛО над горами Австрии

 

В той местности НЛО, как отмечают уфологи, появляется не впервые. В прошлом году люди заметили странный свет от трёх объектов, очень медленно двигающихся и не издававших никакого шума. Это имело место после 10 вечера, когда Солнце уже село.

Новый видеоролик демонстрирует объект частично треугольной формы – он показан только одним боком. Характеристики свидетельствуют о том, что вряд ли он сделан с помощью земных технологий. Наблюдался НЛО в марте 2018. Правда, интернет-пользователи ролику не слишком верят. Они обвиняют создателей видео в монтаже, рекомендуя им уж лучше не экспериментировать с фальшивыми сенсациями, а работать над фантастическими блокбастерами.

Ирина Летинская
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