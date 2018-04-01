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Завтра на Землю упадет китайская космическая станция

Сегодня, 10:30
Специалисты Европейского космического агентства сообщили точную дату падения китайской космической станции «Тяньгун-1» на Землю. Это произойдет 2 апреля.

Завтра на Землю упадет китайская космическая станция

 

Для вычисления точной даты ученые учли все необходимые критерии: солнечную активность, которая повлияет на вхождении станции в атмосферу Земли. Падение космической станции произойдет, по словам экспертов, 2 апреля в 2:25 по мск. Однако время может немного сдвинуться. Отметим, что сейчас станция находится в 167,6 километров от Земли. Именно на расстоянии в 150 километров она начнет разрушаться. Большая температура станет причиной сгорания некоторых частей, а те, которые не сгорят упадут на планету.

Напоминаем, что вес объекта составляет 8,5 тонн, а размер 10 метров на 3,4 метра. Пока нет информации о точном месте падения станции. Известно только, что падение произойдет в любом месте с широтой от -43 до +43 градусов.
Анна Котова
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