Эксперты: В деградации общества и асоциальном поведении молодёжи виноваты родители

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Мнения
Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…
От Редактора
Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…
Когда маленький ребенок смотрит на мир широко распахнутыми глазами, ему хочется узнать все и сразу. Психологи говорят, что у малышей совсем нет времени на то,
Психологи порекомендовали родителям подростков, как пережить весеннее обострение. Данная проблема на сегодняшний день представляет большую актуальность,
Психологи рекомендуют родителям мальчика Стёпы оградить его от Интернета. В частности, новоявленная звезда должен перестать сидеть в социальной сети