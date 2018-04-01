Эксперты: В деградации общества и асоциальном поведении молодёжи виноваты родители

Многие специалисты говорят, что наше общество постепенно деградирует, а современная молодёжь не умеет себя вести. По мнению ряда экспертов, вина в этом на родителях, а если точнее, то их неумении правильно воспитывать, как сообщает VistaNews.

Психологи давно говорят о том, что тактика в показании «что такое хорошо, что такое плохо» избрана совершенно не такая, как должна быть. Родителям главное, чтобы ребёнок никуда не ушёл, постоянно был на виду, а для этого проще всего дать ему в руки какую-нибудь электронную игрушку или позволить пользоваться навороченным смартфоном. Однако такие девайсы не являются высокоинтеллектуальными нянями.

Чтобы научить ребёнка, следует общаться с ним, играть и так далее. Совсем уж запрещать электронные игрушки не обязательно, однако ограничить их использование рекомендуется. Кроме того, психологи советуют родителям предоставлять выбор детям, а не просто держать их возле себя. Так ребёнок больше начнёт доверять и сам станет задумываться над своими поступками.

Ирина Летинская