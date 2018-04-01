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| | Орангупанда или пандангутанг: Ученые показали «результат» скрещивания орангутанга и панды

Орангупанда или пандангутанг: Ученые показали «результат» скрещивания орангутанга и панды

Сегодня, 09:36
Группа китайских ученых из центра разведения и размножения гигантских панд в Ченду провела ряд экспериментов, в результате которых смогла получить новый ранее неизвестный вид животных. Уникальный гибрид появился благодаря процедуре ЭКО, в рамках которой было осуществлено скрещивание орангутанга и панды.

Орангупанда или пандангутанг: Ученые показали «результат» скрещивания орангутанга и панды

 

Специалисты со всего мира активно работают над выведением необычных существ, которые получаются в ходе удачного скрещивания нескольких видов животных, представители которых могут существенно отличаться друг от друга. Ученым уже удалось получить гибридов льва и тигра, а также кита и дельфина.

Орангупанда или пандангутанг: Ученые показали «результат» скрещивания орангутанга и панды

 

Последний образец представляет собой помесь панды и орангутанга, которые, несмотря на внешние отличия, имеют ряд сходств, в том числе вегетарианская диета, принадлежность к классу млекопитающих и идентичная среда обитания. 

Специалисты смогли с уверенностью заявить об успехе данного мероприятия лишь после того как гибрид достиг определенного возраста и его жизни перестали угрожать различные факторы. Теперь перед исследователями стоит вопрос, связанный с выбором имени существа, при этом наиболее вероятными вариантами являются орангупанда или пандангутанг.
Пойда Анна
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