Орангупанда или пандангутанг: Ученые показали «результат» скрещивания орангутанга и панды

Группа китайских ученых из центра разведения и размножения гигантских панд в Ченду провела ряд экспериментов, в результате которых смогла получить новый ранее неизвестный вид животных. Уникальный гибрид появился благодаря процедуре ЭКО, в рамках которой было осуществлено скрещивание орангутанга и панды.

Специалисты со всего мира активно работают над выведением необычных существ, которые получаются в ходе удачного скрещивания нескольких видов животных, представители которых могут существенно отличаться друг от друга. Ученым уже удалось получить гибридов льва и тигра, а также кита и дельфина.

Пойда Анна

Последний образец представляет собой помесь панды и орангутанга, которые, несмотря на внешние отличия, имеют ряд сходств, в том числе вегетарианская диета, принадлежность к классу млекопитающих и идентичная среда обитания.Специалисты смогли с уверенностью заявить об успехе данного мероприятия лишь после того как гибрид достиг определенного возраста и его жизни перестали угрожать различные факторы. Теперь перед исследователями стоит вопрос, связанный с выбором имени существа, при этом наиболее вероятными вариантами являются орангупанда или пандангутанг.