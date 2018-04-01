Учёные учат роботов понимать прикосновения человека

Физическое взаимодействие является важным аспектом передачи невербальной информации между людьми. Американские специалисты учат роботов понимать людей благодаря прикосновениям.

Павел Селивёрстов

Для физического взаимодействия механизма и человека требуется ряд очень важных факторов, таких как: особые датчики, способность машины рассчитывать силу и крутящий момент при движении, а также легкие материалы.Всем знаком такой вид взаимодействия, когда один останавливает руку другого, потому что тот может пролить напиток из своего стакана. Дилан Лоузи и Андреа Баджи решили рассмотреть данный пример, но с тем исключением, что рука принадлежит роботу. Первой проблемой, с которой они столкнулись, оказалось то, что робот после корректировки извне старался возобновить предыдущую траекторию движения, вследствие чего проливал напиток из кружки.Они задумались над тем, почему происходит подобное, и пришли к выводу, что робот продолжает действия, не принимая в учет поправки. Поэтому они разработали новую систему, которая научит механизм воспринимать причины изменения его траектории.