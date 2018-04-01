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| | Учёные раскрыли новые механизмы, влияющие на будущий пол потомства

Учёные раскрыли новые механизмы, влияющие на будущий пол потомства

Сегодня, 08:03
Давно известно, что за пол зародыша определяется на генетическом уровне и иногда корректируется факторами окружающей среды. Японские учённые провели исследования, которые показывают, что у костистых рыб возможны и другие варианты в данном вопросе.

Учёные раскрыли новые механизмы, влияющие на будущий пол потомства

 

Ведущий исследователь Тошия Нишимура рассказал, что некоторые виды водной фауны способны изменять пол будущего потомства по определенным причинам. Если у самок наблюдается наличие только женских гонад, то семя самцов содержит оба варианта. Однако у костистых рыб мужские особи способны увеличивать популяцию самок в зависимости от обстоятельств.

Начальные, поверхностные исследования показали, что вопрос требует более детального изучения. Выяснилось, что икра самок может повышать процент женских особей еще до самого момента оплодотворения. Это происходит из-за снижения активности семени у самцов и противоположного эффекта со стороны второй составляющей, участвующей в оплодотворении. Это может обусловлено тем, что природе иногда выгодно повышение количества самок.
Павел Селивёрстов
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