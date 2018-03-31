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| | Ученые рассказали, какие технологии помогут покорить Марс

Ученые рассказали, какие технологии помогут покорить Марс

Сегодня, 21:46
Специалисты считают, что для того, чтобы колонизировать Марс, земляне должны быть готовы встретиться со средой, к которой человек не приспособлен физиологически.

Ученые рассказали, какие технологии помогут покорить Марс

 

Илон Маск призвал сделать людей «межпланетарным видом», а Стивен Хокинг утверждал, что ближайшие небесные тела необходимо скорее колонизировать. Однако они не учли некоторые важные моменты. Огромный уровень радиации на Марсе является одной из главных проблем. Радиация опасна для здоровья людей и функционирования техники. Аппаратуру можно защитить или продублировать. А вот с людьми намного сложнее.

Космонавтов может защитить магнитное поле Земли на низкой орбите, но за пределами орбиты нашей планеты люди находятся в опасности. Много сантиметровые защитные слои, которые могут защищать от гамма-лучей, составляют огромную взлетную массу.

Для того, чтобы доставить такие защитные слои на Марс нужно потратить немало топлива. Миссия на Красную планету в таком случае обойдется не дёшево.
Татьяна Преображенская
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