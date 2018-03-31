На Марсе найдена неизвестная ранее огромная дыра

На Марсе астрономы заметили громадную дыру, о существовании которой ранее не предполагали. Причина возникновения пробоины теперь выясняется.

Никита Готский

Ученые нашли дыру с помощью. фотографий, сделанных космическим аппаратом MRO. Летающее устройство оборудовано камерой, которая способна изучать метровые и более объекты вне Земли.Обнаруженная дыра находится в южном полюсе Марса. "Швейцарский сыр" именно так именуется этот район Красной планеты по причине собственного сходства и отверстий, сформировавшихся из-за исчезания диоксида углерода. Как предполагают астрономы, диаметр огромной пробоины составляет сто метров, а ее глубина считается одной из самых больших, которая известна представителям научного мира.