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| | На Марсе найдена неизвестная ранее огромная дыра

На Марсе найдена неизвестная ранее огромная дыра

Сегодня, 21:40
На Марсе астрономы заметили громадную дыру, о существовании которой ранее не предполагали. Причина возникновения пробоины теперь выясняется.

На Марсе найдена неизвестная ранее огромная дыра

 

Ученые нашли дыру с помощью. фотографий, сделанных космическим аппаратом MRO. Летающее устройство оборудовано камерой, которая способна изучать метровые и более объекты вне Земли.

Обнаруженная дыра находится в южном полюсе Марса. "Швейцарский сыр" именно так именуется этот район Красной планеты по причине собственного сходства и отверстий, сформировавшихся из-за исчезания диоксида углерода. Как предполагают астрономы, диаметр огромной пробоины составляет сто метров, а ее глубина считается одной из самых больших, которая известна представителям научного мира.
Никита Готский
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