Уфологи ликуют: Инопланетяне с Луны попали на видео

В Сети появился ролик, доказывающий существование инопланетян на Луне. На видео, обнаруженное уфологами, попали странные постройки на спутнике Земли.

Посмотрев клип, пользователи Интернета полностью согласились с гипотезой уфологов о существовании помещений гуманоидов. Другие сомневаются в искренности и достоверности таких данных. Они предположили, что в реальности постройками являются появившиеся скальные формации, поэтому они никакого отношения к инопланетянам не имеют, также добавляя, что NASA вряд ли публиковала информацию о присутствии пришельцев на земном спутнике.

Никита Готский

На просторах YouTube появилось подтверждение присутствия представителей внеземных цивилизаций на планете. Об этом факте уфологи говорят, изучив ряд материалов Американского космического агентства. Исследователи утверждают, что видео показывает, как инопланетяне сумели устроиться за Луне.