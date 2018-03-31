Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Ростове призвали проверить аварийную безопасность маршруток после трагедии в Кемерово Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета Компания Google сделала робота для игры в «камень-ножницы-бумагу» Видео с бездомным псом, выкравшим книгу, стало вирусным В США учёные определили, как часто нужно отправлять в стирку постельное бельё Российские водители собрали записи самых абсурдных штрафов В Татарстане случайно нашли снежного человека Хирурги обнаружили резиновое яйцо в животе у 60-летнего мужчины Названы топ-5 опасных расстройств, обостряющихся весной Юрий Куклачёв предупредил братьев Запашных об опасности после шоу с Соловьёвым Прав был Песков: Лена Миро назвала Юлю Персильд проституткой Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
| | Уфологи ликуют: Инопланетяне с Луны попали на видео

Уфологи ликуют: Инопланетяне с Луны попали на видео

Сегодня, 21:21
В Сети появился ролик, доказывающий существование инопланетян на Луне. На видео, обнаруженное уфологами, попали странные постройки на спутнике Земли.

Уфологи ликуют: Инопланетяне с Луны попали на видео

 

На просторах YouTube появилось подтверждение присутствия представителей внеземных цивилизаций на планете. Об этом факте уфологи говорят, изучив ряд материалов Американского космического агентства. Исследователи утверждают, что видео показывает, как инопланетяне сумели устроиться за Луне.

 
Посмотрев клип, пользователи Интернета полностью согласились с гипотезой уфологов о существовании помещений гуманоидов. Другие сомневаются в искренности и достоверности таких данных. Они предположили, что в реальности постройками являются появившиеся скальные формации, поэтому они никакого отношения к инопланетянам не имеют, также добавляя, что NASA вряд ли публиковала информацию о присутствии пришельцев на земном спутнике.

Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
На Луне уфологи заметили древний внеземной танк
На Луне уфологи заметили древний внеземной танк

На Луне уфологи заметили древний внеземной танк, принадлежащий инопланетянам. Видео с таинственной находкой появилось на популярном видеохостинге YouTube. 

В Сети появилось видео с древними постройками на Луне
В Сети появилось видео с древними постройками на Луне

В Сети появилась еще одна тема для активного обсуждения пользователями: видео с древними постройками на Луне. Ролик, который вызвал многочисленные дискуссии,

Уфологи: Инопланетяне добывают полезные ископаемые на Луне
Уфологи: Инопланетяне добывают полезные ископаемые на Луне

Уфологи из Финляндии заявили о том, что на Луне замечены следы добычи инопланетянами полезных ископаемых. По мнению исследователей, на уникальном снимке

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости