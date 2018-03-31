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| | Ученые рассказали, что на Земле может появиться необъятный океанический бассейн

Ученые рассказали, что на Земле может появиться необъятный океанический бассейн

Сегодня, 20:00
Ученые считают, что трещина гигантских размеров, которая образовалась в Южноафриканской долине, может спровоцировать разрыв материка и образование нового океанического бассейна на планете Земля.

Ученые рассказали, что на Земле может появиться необъятный океанический бассейн

 

Исследователи полагают, что сейсмическая активность в Кении представляет огромнейшую опасность. Они пояснили, что Земля состоит из скопления тектонических плит, которые непрерывно двигаются.

Силы, которые перемещают плиты, также способны спровоцировать разрыв структуры. Самым известным масштабным явлением подобного рода стал разрыв материка под названием Гондвана на шесть частей.

Служители науки отметили, что трещина в Кении растет каждые 10 лет. Эксперты заметили, что скорость разрыва тектонических пластин за последнее время резко увеличилась.

Они утверждают, что с такими темпами можно ожидать образование нового океана на Земле. Прогнозы исследователей основаны на компьютерном моделировании, которое позволяет просчитывать последствия подобных глобальных перемен.
Татьяна Преображенская
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