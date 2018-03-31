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| | Китайские ученые изобрели радар для выявления москитов

Китайские ученые изобрели радар для выявления москитов

Сегодня, 20:54
Китайские специалисты добрались и до насекомых. Эксперты создали радар, который до 2 километров свободно выявляет звук крыльев москитов. Разработка основана на принципе изготовления военного радара. Информацию предоставили в пресс-службе South China Morning Post.

Китайские ученые изобрели радар для выявления москитов

 

Разработчики не оглашают свои имена. Радар фиксирует звук крылышек. Воплотить в реальность такую функцию удалось при помощи наработок для военного промысла.

Известно, что ранее осуществить такие аппараты было нереально. Человечество и представить не могло, что в скором времени появится возможность чувствовать столь малые объекты на долгих дистанциях. На данный момент засекреченные инженеры проводят тесты нового изобретения на базе Пекинского института по технологиям и разработкам. Специалисты прогнозируют, что в скором времени можно будет выставлять на обзор разработку по всему миру.

Ученые считают москитов опасными насекомыми, так как им свойственно переносить огромное количество инфекций через кровь. Новинкой специалисты намерены устранить контакт между человеком и летающим переносчиков заболеваний. Известно, что власти КНР согласны с экспертами, поэтому вложили в проект 12,9 млн долларов.
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