Ученые разгадали тайну возникновения острова Белый

Остров Белый возник на Ямале 9000 лет назад из-за наводнения. Об этом рассказали российские ученые.

Никита Готский

До наступления наводнения остров был частью материка, более того, он располагался в двух сотнях километров от морского берега. Далее море стало постепенно наступать на сушу и ситуация в корне изменилась.Белый немало раз погружался в море, о чем говорит торф, которые нашли в грунте. В прежние времена климатические условия в северной части Ямала были немного теплее, так как на острове росли карликовые березы. Именно этот вид деревьев характерен для района, находящегося на 700 километров южнее.Ямал постепенно уходит под воду, этот процесс займет многие тысячелетия. В целом, повышение уровня Мирового океана не сильно скажется на РФ, больше всего "достанется" Голландии и Британии.