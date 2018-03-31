Астрофизик рассказал, что может произойти с Землёй, когда около неё пролетает комета

Астрофизик и автор популярных книг о космосе Итан Сигал рассказал, что может произойти с голубой планетой, когда около неё пролетит немалой значимости комета, и почему это может произойти.

Первое, о чём горит астрофизик: опасаться нужно долгопериодических комет облака Оорта, существование которого пока научно не подтверждено. Учёный описал различные научные теории того, как эти кометы зарождаются, с какой скоростью пролетают около Земли и какова вероятность этого события. Оказалось, что вероятность большая. И чем лучше человек узнаёт космос, тем больше возможность предсказать конец всего.

Елизавета Трюфель

Именно неминуемый конец ожидает человечество, если одна из таких «звёздочек» пролетит рядом с Землёй. Виной тому гравитация. У всех изученных тел космических системы есть гравитация – большая или маленькая. Когда некий подвижный объект в невесомости космоса пролетает рядом с относительно стабильным объектом, последний ожидает печальный конец. Проблема в том, что любая комета изменит орбиту Земли. И если предположить, что завтра около неё пролетит такое тело, то примерно через 100 тысяч лет она столкнётся с каким-либо телом в Солнечной системе.